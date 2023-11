Schwarzenberga jsem nikdy nezažil nepříjemného, vždy vše nesl s humorem, vzpomíná Kinský

František Kinský se naposledy se Schwarzenbergem osobně viděl letos v létě v Třebíči. „On si nás povolal. To on čas od času dělal, že si k sobě lidi povolával. Tehdy si povolal mě společně s Constantinem Kinským. Hovořili jsme o stipendiu pro určitou skupinu vybraných studentů, kteří by potřebovali nějakou podporu,“ prozradil.

Návštěva se dle Kinského uskutečnila krátce po tom, co se Schwarzenberg vrátil z nemocnice. „Myslím, že tehdy na tom nebyl úplně nejlépe, i když hovořil o tom, že ho dali úžasně do pořádku a že se cítí báječně. To, že má určité potíže, bylo znatelné,“ uvedl s tím, že schůzka se neprotáhla až do noci a měl pocit, že se Schwarzenbergovi hůře dýchalo.

Schwarzenberg podle Kinského vždy vše nesl s humorem, obzvlášť když hovořil o sobě. „Uměl sám sebe posoudit z takové určité vzdálenosti, (…) vždy uměl sám sebe okomentovat velmi humorně a s určitou ironií,“ vzpomíná Kinský.