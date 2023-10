Žádostí o změnu pohlaví v Česku každým rokem přibývá, loni jich bylo přes dvě stě

Viktorie Novotná prošla změnou pohlaví před osmi lety, přeoperovat se nechala z muže na ženu. „Po zhruba půl roce pravidelného docházení na sexuologii došlo k předepsání hormonální substituční terapie. Několik týdnů poté jsem si změnila jméno na neutrální tvar a začala fáze, která se nazývá real life test,“ popisuje Novotná.

Zhruba rok po absolvování této fáze mohou trans lidé zažádat o operativní změnu pohlaví. O té rozhoduje komise ministerstva zdravotnictví. „Zhruba za další rok jsem pak prošla i samotnou operativní změnou, což má navenek efekt pouze takový, že jsem si mohla oficiálně změnit jméno na ženské,“ dodává. Celý proces trval okolo dvou let.

Operativní změnu pohlaví povolilo Česko v roce 2012. Zatímco tehdy o ni mělo zájem třináct osob, vloni už takzvaná Odborná komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů projednala 208 žádostí. „Nárůst zájmu přičítáme zvýšení informovanosti laické veřejnosti včetně pacientů, toleranci ve společnosti a díky tomu i větší odvaze lidí si situaci přiznat, přiznat ji svému okolí a vyhledat odbornou pomoc,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Komise pak podle něj za celou dobu působení nevyhověla pouze jednotkám případů.

Změnu pohlaví podle dat resortu řeší spíše mladí. „Na jednání komise se nejčastěji hlásí lidé ve věku dvacet až třicet let, ale přibývá i náctiletých. Nejčastěji jde o změnu z ženy na muže,“ vyjmenovává mluvčí resortu.

Podle Daniela Zikmunda z organizace Transparent, která se věnuje pomoci trans osobám, se do jejich podpůrných skupin ale hlásí i lidé ve vyšším věku. „Někteří se rozhodnou takzvaně vyoutovat a prochází tranzicí například i po tom, co mají rodinu a do té doby žili v heterosexuálním vztahu,“ uvádí Zikmund.