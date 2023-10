Úřady chystají jednotná pravidla pro dětské návštěvy vězněných rodičů

V dětském domově v Mladé Boleslavi nyní žije dvacet dětí, kapacita je téměř plná. Po delší době se zde starají i o osm nezletilých, jejichž rodiče jsou ve vězení.

„Maminku čtyř sourozenců máme ve výkonu trestu, pak máme maminku dvou sester ve výkonu trestu a tatínka dvou sester,“ popsala zástupkyně ředitele Veronika Háková.

Pro ni a další zaměstnance to znamená, že komunikují s věznicemi o návštěvách dětí, a potom je na ně také doprovázejí. Důležitá je i příprava. „Děti jsou ve stresu, stresující je i prostředí věznice. Spojujeme to s obědem, návštěvou ještě nějakého dalšího místa, třeba zoologické zahrady, aby to trochu zakrylo efekt návštěvy,“ vysvětlila Háková.