Dlouhé tresty závislým vězňům nepomáhají. Zaměřme se na odbornou pomoc, nabádají experti

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je potřeba přechod od současných primárně represivních přístupů k politice snižování škod a porozumění souvislostí drogových závislostí. Příčiny podle ní často vznikají v dětství a dospívání.

„Větší riziko rozvoje závislostního chování se týká všech, kdo nevyrůstali v prostředí, které bylo bezpečné. Jsou to všichni, kdo nežijí ve stabilitě, řeší velmi vážné ekonomické problémy a často i s násilím v blízkých vztazích,“ uvedla zmocněnkyně. Závislosti podle ní více hrozí lidem s duševním onemocněním, ženám, migrantům a lidem ze sociálně vyloučených lokalit.

Vedoucí kontaktního centra Sananim David Pešek popsal příběh osmatřicetiletého muže z Prahy, který byl obětí domácího násilí jako dítě. Poté byl z rodiny odebraný do výchovného ústavu. Nikdy nezískal práci ani vzdělání. Drogy začal užívat už při útěcích z ústavu. Tento příklad podle zmocněnkyně ukazuje, že současný systém trestá i lidi, kteří nejsou ve funkčním stavu, protože nedostali šanci se funkčními členy společnosti stát.

Zásadní je prevence už u dětí, tvrdí zmocněnkyně

„Drtivá většina lidí, kteří užívají drogy, jsou lidmi, kteří nedostali včas odbornou pomoc,“ dodala. Zásadní podle ní je prevence už u ohrožených dětí. Navrhuje například, aby rodinám, které na výchovu nestačí, bylo možné poslat takzvané terénní chůvy. Pomoc rodinám podle odborníků může zabránit odebrání dětí a dalším důsledkům včetně právě užívání drog.

Samotné trestání uživatelů drog nijak významně nepřispívá k omezení míry užívání ani dostupnosti drog, řekla Laurenčíková. Podle Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se do vězení často dostávají lidé, kterým by měla být závislost diagnostikována a léčena jako nemoc. „Hledají způsob, jak se dostat k té látce, často se zapojí i do trestné činnosti,“ podotkl.