Pavel ocenil Zlatými záchranářskými kříži hasiče i muže, který v nouzi řidiče zastavil autobus

Mezi oceněnými je například Matyáš Diba, který pomohl zdravotně indisponovanému řidiči autobusu. Dibovi se podařilo po nehodě, která neměla vážné následky na životě a zdraví rodiny cestující v osobním vozidle, zastavit autobus u kraje vozovky. V kategorii laiků do osmnácti let byl oceněn David Vecko, jenž pomohl škrcené ženě, na útočníka skočil a vší silou do něj vrazil. Muž utekl.

V kategorii profesionálů byl oceněn policista Marek Svoboda, který při dopravní nehodě v Děčíně loni v červenci poskytl zdravotní pomoc a činil komplexní kroky ke zvládnutí situace na místě s velkým počtem zraněných. Zlatý záchranářský kříž za čin profesionálního týmu obdržely Hasičský záchranný sbor a Letecká služba Policie ČR za zásah při loňském požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Ocenění získalo také krajské ředitelství liberecké policie za záchranu duševně nemocného muže, za výjimečný přínos pro záchranářství byl oceněn nadpraporčík Jiří Buček, který mimo jiné stál u zrodu speciálních činností Hasičského záchranného sboru, jako je sutinové vyhledávání, vyprošťování osob ze zřícených budov či zavalených osob z výkopů nebo jeskyní a dalších podzemních prostor.

Ocenění získala také Fakulta bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.