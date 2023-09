České dráhy přišly při prodeji pozemků na Smíchově o více než miliardu. Obchodem se zabývají soudy

První čtvrtinu pozemků dráhy prodaly hned po podpisu rámcové smlouvy, a to hluboko pod cenou. Po podhodnoceném prodeji první části státních pozemků na Smíchově nastoupilo v Českých dráhách nové vedení. A to začalo obchod prověřovat.

„To nebyl obchod, to byla minimálně nějaká klientelistická akce. A osobně mám podezření, že tam došlo i k trestněprávnímu jednání,“ upozornil senátor a bývalý policista Václav Láska (SEN 21).

Vedení Českých drah je vázané čtyři roky starou smlouvou. Kdyby ji porušilo, mohla by skupina Sekyra Group dráhy žalovat. „Bylo jasné, že Českým dráhám hrozí vážný soudní spor s rizikem úhrady až tří či čtyř miliard korun,“ podotkl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Současné vedení Českých drah je vlastně v takových kleštích. Na jedné straně je, nebojím se říct, až brutálně nevýhodná rámcová smlouva. Proti tomu stojí snaha současného vedení Českých drah nějak to zachránit, aspoň něco peněz dostat navíc,“ konstatuje Láska.

Současný šéf podniku Michal Krapinec potvrdil, že se objevily určité pochybnosti o správném určení cen pozemků. „Takže jsme neprodleně začali konat, otevřeli jsme jednání se smluvním partnerem a zároveň jsme podali žalobu na znalecké ústavy, jejichž posudky byly podkladem pro stanovení kupní ceny do té rámcové smlouvy z roku 2019,“ řekl Krapinec.

„Cena za metr čtvereční v současné době na tom místě by se pohybovala okolo 21 tisíc. Cena je podhodnocená. Cena, která by měla být dosažena, je minimálně okolo 2,5 miliardy korun. Ztráta, která je zde při současné navrhované ceně, je okolo jedné miliardy korun,“ vypočítává realitní makléř Otakar Schuma.

Realitní makléři se ale shodují, že by cena neměla být nižší než dvacet tisíc korun. „Zajímavá cena, velmi dobrá pro developera. Nevím už, jak pro České dráhy, potažmo tedy pro stát,“ uvedl jeden z nich Lukáš Stach.

Nakonec se obě strany dohodly na kompromisu a minulý čtvrtek podepsaly novou smlouvu . Podle ní České dráhy své obrovské území pro stavbu na Smíchově – přes dvanáct hektarů – prodávají skupině Sekyra za miliardu a šest set milionů korun bez DPH. Znamená to, že čtvereční metr stavební půdy dráhy prodaly zhruba za 13 tisíc korun.

Nakonec díky vyjednávání současného vedení podnik získal o čtvrt miliardy korun více než podle staré smlouvy. Přesto z pohledu realitních odborníků dráhy přišly o více než půl druhé miliardy korun oproti tržním cenám.

„Prodej byl od začátku nastaven velmi špatně. Měli být osloveni seriózní zájemci, developeři, mělo to být zveřejněno a pak by se teprve dosáhlo nejvyšší možné požadované ceny, která by zřejmě byla i vyšší, než kterou odhadujeme,“ popsal makléř Schuma.

„Přestože kupní cena stanovená smlouvou z roku 2019 byla tržní, přistoupili jsme na cenu vyšší. Důvodem pro takovouto obchodní dohodu byla snaha dotčených stran vyhnout se soudnímu sporu, který by bezpochyby vedl k zásadní časové prodlevě, jež by projekt zkomplikovala,“ uvedl k tomu Anderle.

Kdo za nevýhodný prodej pozemků ponese zodpovědnost a zda mají dráhy šanci ještě se dostat k penězům, které jim unikly, je otázka. „Odpověď nám dají právě závěry probíhajících civilních soudů a šetření policie. To znamená: počkejme, jakmile doběhnou tyto procesy, a potom my jako ČD přijmeme adekvátní závěry,“ slibuje Krapinec.

„Ten, kdo v roce 2019 uzavíral smlouvu za ČD, byl buďto zkorumpovaný, nebo blbý. Jiné varianty tam nejsou. Vědomě, anebo z naprosté hlouposti jednal ku škodě Českých drah, a to ke škodě v řádu miliard,“ dodal Láska.

„Myslím si, že to bylo vědomé a záměrné a že ta motivace byla v obecném slova smyslu korupčního charakteru,“ míní právník Transparency International Petr Leyer.