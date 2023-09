Armáda začlení nové radary MADR. Poslední má do Česka dorazit příští měsíc

V Česku je už sedm z osmi armádních radiolokátorů MADR izraelské výroby. Armáda je chce do konce roku začlenit do systému monitorování prostoru nad tuzemskem. Starší typy radarů budou následně vyřazovány. Novinářům to řekl náměstek ministryně obrany František Šulc při návštěvě 7. radiotechnické roty v Hrušovanech na Chomutovsku.