Klesá spotřeba antikoncepčních pilulek. Mimo jiné kvůli úbytku zájmu o sex

O možnosti užívání hormonální antikoncepce nikdy neuvažovala třeba 23letá Kateřina, studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Nikdy jsem neměla potřebu a kdybych měla stálého partnera, uvažovala bych spíše nad jinými formami ochrany,“ připouští. „Nejvíc se bojím těch vedlejších účinků. Asi ne tolik zdravotních, spíš se bojím toho, co by mi to udělalo s psychikou.“

Podobně jako Kateřina v současnosti uvažuje stále více mladých žen. Přestože ještě v devadesátých letech byl o tuto formu ochrany proti nechtěnému početí mezi ženami výrazný zájem, trend se krátce po přelomu milénia začal obracet. Od roku 2007 tak pilulka postupně přestává být pro řadu žen atraktivní.

Že o antikoncepční pilulky nemají ženy moc zájem, si všímají i gynekologové. Trend vnímají především ze strany mladé generace. „Žen, které užívají antikoncepční pilulky, skutečně ubývá,“ konstatuje vedoucí lékař brněnského Centra ambulantní gynekologie a primární péče Vladimír Dvořák. „Pokles uživatelek se rozhodně v posledních letech stabilizoval,“ komentuje Dvořák statistiku ÚZIS.