Výborný chce přimět výrobce a prodejce potravin ke zlevnění neformálně. Pýcha navrhuje omezit objem slev

„Stát nemá co mluvit do toho, kdo dá co do jaké slevy. To je čistě rozhodnutí obchodníka,“ myslí si Prouza. Připomněl, že zákon nařizuje obchodníkům uvádět nejnižší cenu za 30 dní, běžní lidé ale pracují s „běžnou cenou“, podle které hodnotí, jestli se jim vyplatí koupit zboží v akci.

Podle Pýchy by bylo dobré vytvořit strop pro množství potravin, které smí řetězec v akci prodat. „Jestliže se 62 procent základních potravin prodává ve slevových akcích, pak to, co Tomáš Prouza nazývá běžnou cenou, je ta cena v akci,“ řekl.

Obchodníci podle něj nasazují ceny vysoko, aby zboží v akci nebo od jejich značky stálo poznatelně méně, ale oni přitom netratili. „Jestliže chceme, aby běžná cena reflektovala výrobní náklady a přiměřený zisk, nemůžeme očekávat, že slevová akce ji vytlačí nahoru,“ vysvětlil.