S tréninkem na vrtulníky Venom a Viper pomohou českým vojákům simulátory

Česky by to byla Zmije, zatím mu ale všichni říkají Viper. Bitevní vrtulník pro podporu pozemních sil je náhradou za sovětské a ruské Mi-24, které odsloužily v armádě 45 let. „Tento vrtulník disponuje přesnější municí s možností odpalu z větších vzdáleností. Disponuje lepší vlastní ochranou proti prostředkům protiletadlové ochrany,“ popsal Viper brigádní generál a velitel 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou Rudolf Straka.

„V přední části vrtulníku je dvacetimilimetrový rotační tříhlavňový kanon, možnost zavěsit neřízené rakety, protitankové střely a střely proti vzdušným cílům,“ doplnil ho podplukovník a velitel 221. vrtulníkové letky v Náměšti nad Oslavou Marcel Kica.

Piloti i pozemní personál se školili ve Spojených státech. Nyní budou cvičit doma na základně. Nově i na simulátoru – tři tisíce hodin ročně. Interiér, stejně jako kokpit skutečného vrtulníku, je tajný.

„Množství vrtulníků je limitováno, příprava personálu musí probíhat kontinuálně. A potom tam nedochází k velkým skokům z teoretické přípravy na zemi rovnou na létání,“ řekl ředitel závodu H-1 ve společnosti LOM Praha Milan Obr. Podle něj simulátory také významným způsobem snižují náklady na výcvik.