Zásobníky přispějí k energetické bezpečnosti, míní Síkela. Podle Havlíčka je šance získávat zpět plynovou infrastrukturu

Transakce, kterou vláda ve středu schválila , bude mít podle Síkely návratnost do deseti let, což je podle něj standardní doba. „Nekupujeme zásobníky, kupujeme fungující firmu, která za poslední tři roky generovala téměř dvě miliardy profitu,“ podotkl s tím, že jednání, která vedl od ledna loňského roku, byla dlouhá a složitá. Cenu bude podle něj kabinet moci zveřejnit až po podpisu smlouvy, což by mělo být ve čtvrtek v podvečer.

Havlíček s krokem kabinetu souhlasí. „My jsme byli pro, aby se zásobníky pořídily,“ uvedl s tím, že je však potřeba vyhodnocovat to z několika úhlů pohledu, například návratnost této investice a také to, jak to pomůže energetické bezpečnosti. „V budoucnu se tím zabrání třeba tomu, že je nekoupí někdo spekulativně,“ podotkl s tím, že si počká na cenu, ale věří, že to vláda dohodla rozumně.

Podle něj je nyní šance získávat zpět plynovou infrastrukturu. Už na začátku srpna totiž polostátní energetická společnost ČEZ oznámila, že se bude ucházet o českou plynárenskou distribuční síť GasNet. Na prodej může být i provozovatel českých plynovodů Net4Gas, přičemž o společnost se podle médií uchází státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS.

„Těmito akvizicemi by Česká republika mohla získat to, co v roce 2000, 2002 a 2004 z mého pohledu ne šťastně, ale zbrkle prodala,“ dodal Havlíček.