Hladík navrhuje změny v ochraně živočichů a rostlin. Nově se bude dbát i o místa jejich výskytu

„V posledních desetiletích čelíme prudkému úbytku biodiverzity, ta je přitom zásadní pro kvalitu našeho života. Na přírodě jsme plně závislí. Pokud bychom zůstali nečinní a úbytek biodiverzity by pokračoval, nevyhnutelné zhroucení ekosystémů by pro nás mělo katastrofální následky. Každý můžeme již dnes pozorovat úbytek hmyzu včetně opylovačů, přitom na nich závisí více než 75 procent potravinářských plodin,“ upozornil Hladík.

Tři kategorie ochrany

Vzniknout by měly tři kategorie ochrany. Základní společná ochrana biotopů a místní populace by platila pro všechny kategorie. V kategorii s nejvyšší ochranou by se i nadále chránili všichni jedinci i při běžném hospodaření tak, jako je tomu doposud.

Patřily by sem nejohroženější druhy, nově například orel královský. Ve druhé kategorii by byly ostatní druhy, které vyžadují ochranu jedinců. U těchto jedinců by nebyly omezeny nezáměrné zásahy při běžném hospodaření nebo například průchodu krajinou za předpokladu, že by nebyla ohrožena místní populace druhu a nepoškodila jejich biotop.

Zároveň by měla vzniknout aktivní péče o druhy a biotopy, využívat by měla i Červené seznamy, které vydává Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) a jsou pravidelně aktualizovány. Pro nejohroženější kategorie Červených seznamů by měly fungovat záchranné programy a regionální akční plány.