Rakušan považuje Vondráškova slova za nešťastná, jeho omluvu označil za dostatečnou

Šéf policie zmíněnému deníku sdělil, že ho mrzí, jestli se jeho věty nějak dotkly obětí sexuálního násilí. Už dříve na webu policie uvedl, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat.

Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená, za což ho okamžitě kritizovali jak právníci, tak organizace pomáhající obětem násilí.

„Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát,“ řekl v pořadu Vondrášek.