Při nehodách letos zemřelo nejvíc cyklistů za posledních sedm let. Lidí na kole výrazně přibývá

V prvním pololetí na českých silnicích zemřelo 23 cyklistů, to je nejvíc za posledních sedm let. Loni za stejné období to bylo o šest lidí méně. Data České televizi poskytlo policejní prezidium. Nejčastější příčinou nehod je podle policie nezvládnutí řízení nebo nedostatečná pozornost při řízení, a to řidičů aut i samotných cyklistů. Vyšší úmrtnost podle policie způsobuje i to, že se stále více cyklistů pohybuje ve městech, zvýšený prodej elektrokol nebo jejich celoroční používání.