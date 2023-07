Zájem o kroužky na příští školní rok je vyšší než obvykle. Část už má naplněnou kapacitu

„Vypadá to, že zájem bude vyšší než v minulém roce, když jsme loni v kroužku měli přihlášených 200 dětí a teď už jich máme 270,“ uvádí ředitel DDM hlavního města Prahy Libor Bezděk. Už loni se dostali na předcovidová čísla a letos to podle něj bude ještě více.

Také v SVČ Ostrava-Zábřeh mají aktuálně zapsáno dvakrát více zájemců než loni ve stejnou dobu. Nejvíce obsazeny jsou podle ředitele Davida Střeláka kroužky pro předškolní děti, v těch nenaplněných zbývá pár posledních míst.

Stejně tak v Brně očekávají v září více dětí. Z celkových devíti tisíc míst je nyní obsazeno necelých šest tisíc. „Budeme nabízet kolem 850 kroužků a 203 už má naplněnou kapacitu. Zájem nás překvapil,“ popisuje Jan Ondroušek, ředitel SVČ Lužánky.

Zvyšování kapacit o pár míst

V souvislosti s větším zájmem veřejnosti uvažují střediska volného času i o navyšování kapacit. Podle Jana Ondrouška dojde v Brně k navýšení o jednotky míst v několika kroužcích. V pražském DDM s navyšováním kapacit také počítají, ne u všech kroužků to ale bude možné. „Například v našem jezdeckém středisku už víces koní nemáme, ale tam, kde to jde a umíme pro to najít prostory a lektory, počet kroužků navýšíme,“ ujišťuje Bezděk.

Děti se ale podle Bezděka většinou do nějakého kroužku umístí. „Když nenajdeme ten kroužek, který si dítě přálo, protože je plný, snažíme se ho nasměřovat na podobný,“ vysvětluje. Pokud se ani to nepodaří, vedou ho jako náhradníka pro případ, že se někdo z kroužku odhlásí. A to se často děje v případech, kdy se dítě přihlásí už v červnu a v září zjistí, že se mu kryje školní rozvrh s kroužkem.

Zdražení kvůli energiím

S novým školním rokem se chystají domy dětí a mládeže zdražovat. V SVČ Lužánky zvýšili cenu kroužků průměrně o pět až deset procent. „Souvisí to s vyšší odměnou pro externisty, někde pak s nájmy prostor, které se zvyšují pravidelně o inflaci,“ objasňuje Ondroušek. Ze stejných důvodů zdraží kroužky i v ostravském SVČ, v průměru o 150 korun na pololetí. Naopak v pražském DDM zůstanou ceny stejné jako v uplynulém školním roce.