Měnová reforma před 70 lety ožebračila lidi. Nic tak radikálního už se podle historika nemůže stát

Ještě v pátek 29. května 1953 ujišťoval komunistický prezident Antonín Zápotocký, že československá měna je pevná a žádná reforma, že se nechystá. O den později předseda vlády Viliam Široký občanům v rozhlasu sdělil přesný opak. V ten den byl přijat zákon o měnové reformě a Široký občanům oznámil, že stávající bankovky a mince budou platit už jen do pondělí 1. června.

V neděli 31. května potom o reformě podrobně informovalo se všemi podrobnostmi Rudé právo. Dotkla se lidí, kteří měli nějaké úspory. Těch bylo mnoho, protože kvůli zásadním strukturálním změnám v ekonomice často nebylo výdělky za co utrácet.

Nové koruny se za staré vyměňovaly v poměru pět ku jedné. To však platilo pouze u částek do tří set starých korun v hotovosti. Vyšší částky byly směňovány v mnohem horším poměru 50:1. Vklady na spořitelních knížkách byly přepočteny podle své výše - do pěti tisíc korun v poměru pět ku jedné, nad padesát tisíc korunaž 30:1 a vklady složené po 16. květnu 1953 v poměru 50:1. Střadatelé zcela přišli o takzvané vázané vklady, které jim byly na účtech zablokovány už při měnové reformě v roce 1945.