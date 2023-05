Tabák kouří čtvrtina populace, u mladých vedou sáčky a e-cigarety, ukázal průzkum

Dlouhodobé údaje o zdravotních rizicích alternativ cigaret zatím podle ministra nejsou k dispozici. „Přechod na alternativy ale není zanechání kouření,“ doplnila vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v Česku Zsofia Pusztaiová.

„Chci, abychom se více ponořili do prapříčin vzniku závislostí,“ řekl ministr. Ta u cigaret vzniká na nikotinu, který je součástí i sáčků a elektronických cigaret. Dodal, že přestože alternativy jsou pravděpodobně méně rizikové než klasické cigarety, jejich cílem nebylo přilákat nové uživatele. V některých zemích se užívají jako prostředek odvykání kouření.

Nejpopulárnější jsou elektronické cigarety a sáčky

Ze studie vyplývá, že za posledních deset let stoupl desetinásobně podíl lidí, kteří užívají elektronické cigarety. V současné době jich je deset procent, proti loňskému roku dvojnásobek. Proti roku 2019 dvojnásobek lidí užívá zahřívaný tabák, je jich 6,6 procenta. „Mezi nejmladšími jsou nejpopulárnější elektronické cigarety a nikotinové sáčky,“ uvedla Marie Nejedlová ze SZÚ.

Mezi lidmi ve věku 15 až 24 let je devět procent uživatelů nikotinových sáčků, za dva roky podle ní podíl vzrostl o třetinu. „V nikotinových sáčcích se nikotin v daleko větším množství dostává do těla, takže koncentrace nikotinu bude pravděpodobně daleko vyšší než u kuřáků standardních cigaret,“ doplnil ministr. Kardiologové podle něj varují, že to vede k vysokému riziku uzavírání cév.

Šestnáct procent Čechů pije každý den

Alkohol pije denně podle průzkumu 15,9 procenta respondentů. Téměř 47 procent mužů pije týdně nebo častěji pivo, 24 procent dotázaných žen pije každý týden víno. Destiláty pije týdně 14 procent mužů a 5,4 procenta žen. „Alkohol je po kouření označován jako druhý nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik rakoviny,“ upozornila ředitelka SZÚ Barbora Macková.

V průzkumu odpovídalo asi 1800 lidí, stejný dělá SZÚ od roku 2012. „Jsou to údaje, které lidé uvádějí dobrovolně v dotazníku. Jsme si vědomi, že to nemusí korespondovat s údaji uváděnými ministerstvem průmyslu a obchodu o spotřebě,“ doplnila Nejedlová.