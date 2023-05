Změny v podmínkách pro prezidentské kandidáty jsou v přípravě. Opozice chce upravit jen praxi, ne celý zákon

Nejvyšší správní soud vnitru vytýkal pochybení programu na rozpoznání textu, které neodhalila ani manuální kontrola. Nebyly proto uznané podpisy, které se ale uznat měly. V budoucnu se má tento proces zlepšit.

Někteří vládní politici ale chtějí změnit i zákon. „Určitě kontrola, ale i to, v jaké fázi kdo může dát podpis, kolik podpisů může dát jeden senátor a podobně. To, co vyvolávalo nejasnosti, se musí upřesnit,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„V uplynulých prezidentských volbách se ukázalo, že je nutné vyřešit řadu otazníků, jako je například zpřesnění způsobu sběru podpisů nebo navrhování kandidátů ze strany poslanců a senátorů,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

Po rozhodnutí soudu se do prezidentského klání vrátil Karel Diviš – právě kvůli chybně vyřazeným podpisům. Vypadla naopak Denisa Rohanová, která kandidovala s podporou bývalých poslanců, a listina byla podaná ještě před vyhlášením volby. „Ministerstvo vnitra o ní nemělo rozhodovat, natož aby kandidátní listinu paní Rohanové zaregistrovalo,“ konstatoval loni v prosinci předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek.

Ministerstvo v reakci na rozhodnutí uvedlo, že ho v budoucnu zohlední. Podle opozičních politiků nemusí být změna zákona nutná, sami by upravili spíš praxi.

„Je otázka, jestli měnit zákon za situace, kdy už máme judikát, to ověřování podpisů a technická řešení. Ministerstvo může přijít s jinou metodikou, není nezbytné měnit zákon,“ míní předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

„Definici termínu, kdy volby počínají, dejme tomu v zákoně upřesnit, ale spíš by to vypadalo na nějaký vnitřní předpis ministerstva,“ podotkla místopředsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Vladimíra Lesenská (SPD).

Pracovní skupina, která bude možné úpravy řešit, se má poprvé sejít během června. Návrh by chtěl ministr vnitra předložit ještě letos.