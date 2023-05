Zákon upraví prodej CBD, HHC či kratomu, avizuje Vobořil

Dokončování novely podle Vobořila potrvá ještě zhruba měsíc. Uskutečnit by se měla také ještě jednání se zástupci příslušných inspekcí, které by pak případně mohly produkty kontrolovat. Koordinátor zmínil, že zákon by nejspíš nepředkládala vláda, ale poslanci. Podle něj by tak proces mohl být rychlejší, a chce proto získat podporu zákonodárců z koalice i opozice.

Přísná regulace

Prodej výrobků s látkami z tohoto soupisu by se měl podle novely přísně regulovat. Produkty by byly dostupné jen u pultů s obsluhou a koupit by si je nemohli lidé mladší osmnácti let. Stanovilo by se také to, kolik dané látky by mohl výrobek obsahovat, a rovněž by se nastavila kontrola obsahu. Zaměřovala by se také na to, zda produkty neobsahují škodlivé příměsi.

Podle Vobořila by byl seznam otevřený pro případné další nové látky, které by se na trhu objevily. Koordinátor míní, že další takové substance „jsou už určitě ve skladech“.

Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti set sloučenin. Podle Vobořila by se soupis mohl časem také přehodnotit a méně nebezpečné látky by se mohly případně přesunout mezi psychomodulační.