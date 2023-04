Začaly Dny dobrovolnictví. Lidé si mohou zkusit pomáhat v domovech seniorů či pacientům v nemocnici

Nabídka akcí je dle organizátorů velmi pestrá. Lidé se mohou zúčastnit třeba dobrovolnické práce v centrech pro seniory a handicapované, kde se budou podílet na aktivitách pro klienty center nebo například na práci se dřevem v dílně pro mladé lidi s handicapem.

Mohou ale také nahlédnout do práce v hospicu, setkat se s uprchlíky z Ukrajiny nebo předčítat pacientům v nemocnicích. Část akcí je pak zaměřena na zkrášlování veřejného prostoru. Lidé tak mohou pomoci s údržbou v obcích zasažených tornádem nebo s úklidem okolo řek.

Naplňuje mě, že můžu být prospěšná, říká dobrovolnice

Do akce se zapojila například Slezská diakonie, která v současné chvíli sdružuje 250 dobrovolníků. Jedna z jejích dobrovolnic, šestašedesátiletá Eva Suchánková, pomáhá každý týden ve třinecké nemocnici. S pacienty se na oddělení sociálních lůžek už dobře zná. „Jako seniorka mám více času a ještě mě naplňuje, že můžu být někomu prospěšná. Zpíváme národní písničky, dělám pro ně test paměti,“ uvedla.

Pacienty na tomto oddělení navštěvuje každou sobotu celkem osm dobrovolníků. „Oni přijdou na úplně jiné myšlenky, zapomenou na své bolesti, starosti. Opravdu, ta zpětná vazba je úžasná,“ okomentovala vedoucí oddělení Magdalena Kněžíková.

Další dobrovolnice Slezské diakonie, sedmadvacetiletá Canay Torosogluová, přijela pomáhat do českotěšínského domova pro osoby se zdravotním postižením. Přijela až z Turecka, kde se živí jako učitelka základní školy, a v Česku plánuje zůstat jeden rok. „Chci pomáhat lidem a přijde mi to jako skvělá zkušenost. Pomáhám svým kolegům, někdy jim asistuji, dneska tady děláme keramiku,“ přiblížila.

Diakonie by potřebovala dobrovolníků více. S jejich nedostatkem se dlouhodobě potýkají také další organizace v Moravskoslezském kraji. „Chybí hlavně v domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných… Ti, kteří váhají a chtějí se zapojit do dobrovolnictví, tak si to mohou přijít vyzkoušet,“ řekla ředitelka dobrovolnického centra ADRA Dagmar Hoferková.