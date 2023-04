Melanomy mohou zabíjet, Lence zhoubný nádor objevili už v osmnácti

Natočením EKG většinou vyšetření začíná. Pak následují odběry krve, ultrazvuk i rentgen. Celkem pacienti obejdou pět ambulancí, což jim zabere přibližně hodinu a půl času. „V roce 2002 mi zemřel otec na leukémii a rozhodla jsem se, že začnu pro sebe něco dělat. Pravidelně, když odsud odcházím, tak si dávám termín na příští rok,“ popisuje zájemkyně o preventivní vyšetření Eva Brýdlová.

A zájem nemá sama – za poslední dva týdny na specializovaném pracovišti objednali přes 500 lidí. Komerční preventivní vyšetření rakoviny stojí v Brně 8500 korun. První volné termíny jsou aktuálně příští rok v dubnu.

V polovině května se budou moci nechat lidé vyšetřit i na Václavském náměstí v Praze, kde bude už tradičně stan proti melanomu. Poté se akce přesune do Brna a Ostravy. Nově se zaměří i na další kožní nádory.

Většina mladých ví, že se má chránit, ale nedělá to

Lence diagnostikovali zhoubný melanom už v osmnácti. Teď po patnácti letech se objevil nový nález. „Od rodičů jsem věděla, že se mazat mám, zakládali si na tom. Nepopírám, že bych se nikdy nespálila, ale určitě jsem tomu nešla naproti,“ dušuje se mladá žena.

Právě na mladistvé se zaměřuje i letošní preventivní kampaň a průzkum. Zhruba u patnácti procent pacientů vznikne melanom do 35 let. „Zhruba 80 procent mladých ví, že by se měli chránit, ale jenom třetina z nich to opravdu důsledně dělá. Jedno spálení do puchýřů v dětském věku zvyšuje pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti až na dvojnásobek,“ upozorňuje lékařka Monika Arenbergerová.

Největší zdravotní pojišťovna loni hradila léčbu šestnácti tisícům pacientů. Jejich počet se za deset let zdvojnásobil. Zároveň se ale daří nemoc častěji odhalovat v prvním stádiu. „V současné době si troufám říct, že jsme schopni nabídnout biologickou léčbu všude, kde je indikována ošetřujícím lékařem,“ říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.