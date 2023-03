Vycpaný nosorožec bílý míří z Národního muzea do Keni, kde se má stát symbolem boje za biodiverzitu

Sudán byl poslední nosorožec bílý severní na světě, který pocházel z přírody. Zároveň to byl poslední samec tohoto poddruhu. V Keni se stal symbolem ochrany přírody, keňská strana proto stála o to, aby byl převezen zpět do Afriky.

Do Evropy podle ředitele Safari Parku Dvůr Králové Přemysla Rabase přiletěl jako mladý samec, ve Dvoře Králové prožil více než čtvrt století. Poté v roce 2009 opět odletěl do Afriky, do keňské rezervace Ol Pejeta, kde 18. března 2018 uhynul. Jeho ostatky byly následně letecky přepraveny do Čech, aby se z nich vytvořil dermoplastický preparát – vycpanina. „Dohoda s keňskou stranou byla, že jim ten preparát darujeme,“ řekl Rabas.