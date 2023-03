Uplynulo 80 let od bitvy u Sokolova. Čechoslováci se v ní poprvé zapojili do bojů na východní frontě

Osmdesát let staré události si připomněla ve středu v Praze na náměstí Míru Československá obec legionářská a další organizace. „Způsobili nepřátelům citelné ztráty a hlavně zabránili postupu, udrželi frontu o dva dny,“ uvedl tajemník legionářů Milan Mojžíš.

Vojáci dostali za úkol bránit říční úsek a nepustit protivníka do vesnice asi třicet kilometrů před Charkovem. Čechoslováci přitom čelili několikanásobné přesile. „Ten strach ve vás je. To bych lhal, kdyby ne. Ten strach ve vás je, ale už uvažujete trošku jinak,“ zavzpomínal před deseti lety účastník bitvy o Sokolovo Alexander Beer.

Během krutých bojů padl i velitel první roty, tehdy nadporučík Otakar Jaroš. Praporu velel pozdější komunistický prezident Ludvík Svoboda. Po válce se bitvy u Sokolova zmocnila komunistická propaganda. Naproti tomu se objevily pochyby, jestli nešlo o marný boj.

„Byly tady pochybnosti, jaké německé jednotky postupovaly nebo bojovaly proti, jestli vůbec tam byly tanky, jestli tam byla obrněná technika, a nám se podařilo z německých archivů najít opravdu unikáty, které tam ležely osmdesát let,“ popsal tajemník.

Legionáři by si chtěli připomenout výročí i přímo na Ukrajině, jako to dělali dříve, ale to je vzhledem k ruské agresi a probíhající válce nemožné.