Nejvyšší soud potvrdil, že se Babiš měl omluvit za výroky o zaplacených demonstrantech

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) svými nepodloženými výroky o zaplacených demonstrantech zasáhl do práv Jany Filipové, jedné z účastnic protestů proti vládě v roce 2018. Potvrdil to Nejvyšší soud, který zamítl Babišovo dovolání. České televizi to sdělila Jolana Gistrová z okresního soudu pro Prahu-západ. Soud tak definitivně stvrdil Babišovu povinnost omluvit se Filipové za výrok o zaplacených demonstrantech. Ten tak dle nařízení pražského krajského soudu učinil už loni na podzim.