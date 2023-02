Sociální služby budou možná opět zdražovat v návaznosti na růst důchodů

Devětaosmdesátiletá Anna Pflegerová žije v jednom z pražských domovů druhým rokem. Na pokoji tu jsou po dvou. S tím, že tu půjdou ceny nahoru, počítá. „Kdybych bydlela ve svém bytě, taky bych musela zaplatit to dražší zboží, protože bych si vařila sama, tak by mě to taky postihlo,“ míní Pflegerová.

Ceny za služby tu mohli kvůli rostoucím nákladům zvednout od ledna, nakonec to udělají v březnu. Podobně jako v dalších pobytových zařízeních tu platí zároveň ochrana pro nízkopříjmové klienty.

„Patnáct procent jim musí zůstat po úhradě z jejich příjmů. To si myslím, že je taková bezpečná pojistka, že by neměl být problém,“ myslí si ředitel Domova Palata pro zrakově postižené Jiří Procházka.

Postavení klientů je rozdílné

Od nového roku jsou maximální úhrady v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory, nebo například pro osoby se zdravotním postižením, 280 korun za pobyt a 235 za jídlo. Podle návrhu ministerstva práce by se měly částky valorizovat tak, jak se bude zvyšovat procentní výměra důchodů a v návaznosti na to příspěvek na péči. Podle ministra by tak měly sociální služby pro klienty zůstat ufinancovatelné.