Déšť a tání sněhu zvedly hladiny toků na desítce míst na první povodňový stupeň

„V reakci na srážkové úhrny doprovázené vysokými nadnulovými teplotami v kombinaci s čerstvým nárazovým větrem docházelo k rychlému odtávání sněhové pokrývky v horských oblastech,“ konstatovali meteorologové z ČHMÚ.

Na první stupeň povodňové aktivity, kdy se ještě voda nevylévá z břehů, se dostala Jizera v Železném Brodě, Flájský potok v Českém Jiřetíně, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří, Sázava ve Žďáru nad Sázavou a v obci Sázava, Svratka v Dalečíně, Budišovka v Budišově nad Budišovkou, Bystřička nad nádrží a Velká Stanovice v Karolínce pod nádrží.

„Vzhledem k očekávanému ochlazení, které se projeví v dnešních (nedělních) odpoledních hodinách, očekáváme postupnou stabilizaci hydrologické situace zejména v severních a severovýchodních oblastech Čech a na Moravě,“ předeslali meteorologové. Už v pondělí ale očekávají nové oteplení s teplotami nad nulou na celém území Česka, ovšem bez výraznějších srážek.

Výstraha ČHMÚ před vzestupem toků na první povodňový stupeň platí do nedělního večera v části Vysočiny a Šumavy, v příhraničí od Krkonoš po Jeseníky a na Vsetínsku.

Pršelo i na horách, trvá výstraha před silným větrem

V posledních 24 hodinách pršelo i v horských oblastech, nejvíc podle meteorologů v severovýchodních pohraničních horách. V Krkonoších byly maximální úhrny 38 milimetrů, v Jizerských a Orlických horách shodně 26 milimetrů, v Lužických horách 15, na Šumavě až 13 a v Jeseníkách deset milimetrů deště.

Sníh je tak mokrý, zatím ale i na sjezdovkách v níže položených lyžařských areálech zůstává většinou pokrývka v desítkách centimetrů, vyplývá z informací webu Českéhory.cz.

Od nedělního rána platí také výstraha ČHMÚ před silným větrem, který může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Foukat by mělo zhruba do čtvrté hodiny odpolední, a to hlavně na jihu a západě území.