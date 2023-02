Tisíce vozů automobilky Škoda hlásí problémy s Travel Assistantem. Automobilka závadu přiznává

Majitelé vozů, které problémy řeší, hlásí poruchy různého typu. Například majitel Škody Kodiaq RS z roku 2021 Daniel Řeháček tvrdí, že problémy začaly poté, co po roce provozu zapnul vyhřívání volantu.

„Od té doby se na displeji často zobrazuje hlášení o nedostupnosti Travel Assistu doprovázené nepříjemným gongem,“ popisuje řidič problémy, se kterými se ve voze často setkává. „Za tu dobu mi auto ukázalo 250 hlášení,“ stěžuje si Řeháček. Teď mu ale došla trpělivost a automobil se rozhodl zavézt do servisu.

Stejný problém řeší i Martin Cibulka, ve facebookové skupině sdružující majitele Kodiaqů se proto snažil najít i další řidiče s podobným problémem, aby zjistil, zda jde o ojedinělou závadu, nebo výrobní chybu. „Někdy jedete a patnáctkrát za hodinu píp a objeví se, že je Travel Assist nedostupný,“ stěžuje si.

Specifické problémy řeší i majitel dalšího vozu stejného typu Pavel Šustr. „Jel jsem ráno za tmy a slabého deště, furt to pípalo. Pak se rozednilo, přestalo pršet a byl klid. Pak to zlobí, když někdy najedu do zatáčky,“ píše na sociálních sítích Šustr.

Škoda Travel Assist kombinuje několik asistenčních systémů. Systém může automaticky zastavit a znovu nastartovat vozidlo, udržet vůz v jízdním pruhu, rozpoznávat dopravní značky, sledovat další vozidla v dopravní zácpě nebo zobrazit okolní provoz na displeji před vozidlem.

Zákazníci se mají obrátit na servisního partnera

Podle vyjádření Škody Auto může být problém v některých případech způsoben špinavým nebo zastíněným výhledem spolupracujících senzorů, zejména čelního radaru. Softwarový problém automobilka uznává a o ví o něm, objevuje se podle ní u některých modelů už od poloviny roku 2020, u dalších od druhé poloviny roku 2021.

„U některých vozů Škoda může Travel Assist pomocí vizuálních a akustických oznámení opakovaně hlásit chybu,“ říká tiskový mluvčí Škoda Auto Pavel Jína. Společnost podle něj analyzovala situaci a v rámci záruky přichází s technickým řešením – aktualizací softwaru a v případě potřeby výměnou volantu. „Zákazníci, kteří se s touto chybou setkali, se mohou obrátit na svého autorizovaného servisního partnera, který provede patřičnou diagnózu,“ informuje Jína.

Škoda auto odhaduje počet vozů, kterých se tento problém dotýká, na nižší tisíce. „Jedná se o všechny naše modely – Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb a Enyaq,“ doplňuje Jínu mluvčí Komunikace produktu Škoda Auto Štěpán Řehák.