Ministerstvo chystá režim pro hromadné žaloby. S Piráty a ANO se neshodne, jak mají být poškození aktivní

Předloňské krachy dodavatelů energií znamenaly pro stovky tisíc domácností ze dne na den mnohonásobné zvýšení plateb.

„Dříve jsme platili zálohy u firmy Kolibřík tři tisíce korun měsíčně,“ říká bývalý klient Kolibřík Energie Přemysl Kubíček. Dodavatel však vypověděl smlouvu a rodina musela začít plyn odebírat od dodavatele poslední instance. „Je tam částka 16 900 korun měsíčně. Takže je to navýšení o pět set procent. Úplně neskutečná částka,“ uvedl Kubíček.

Čtvrtina z téměř třiceti tisíc bývalých zákazníků Kolibřík Energie se nyní připojila k hromadnému vymáhání škody. Peníze chtějí získat i tisíce klientů, které poškodil krach firmy Bohemia Energy. Celkem jich ale byl téměř milion.

„Podstatná část bývalých zákazníků této možnosti využít nechtěla. Uspokojilo je, že jim Bohemia Energy vrátila přeplatky, když skončila,“ vysvětlil partner firmy financující hromadné žaloby Jan Eisenreich.

Ministerstvo chce zachovat přihlašovací princip

V uvedeném případě se zájemci o odškodnění museli aktivně přihlásit a poslat vyúčtování a smlouvy s bývalými i současnými dodavateli. Ministerstvo spravedlnosti chce takzvaný přihlašovací princip zachovat i v nových případech hromadných žalob.

„Kdo se chce rvát o svoje práva, musí pro to také něco udělat. To je náš návrh. A to něco málo je ťuknout do počítače a přihlásit se, prokázat svůj nárok,“ okomentoval resortní záměr ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Vládní Piráti i opoziční ANO by ale pro malé částky do tří tisíc korun chtěli i odhlašovací systém, kdy by zástupce poškozených podával žalobu za všechny, kteří sami neřeknou ne. „Aby se pomocí takové žaloby dospělo k odrazujícímu, preventivnímu účinku, že by se mohlo zamezit nekalému jednání,“ okomentoval ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

„To už tady mělo být dávno. Institut hromadných žalob v českém právním řádu zoufale chybí. Přešlapování ze strany vlády moc nerozumím,“ soudí předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO).

Dle návrhu ministerstva spravedlnosti by hromadné žaloby měly začít fungovat na konci června. To je totiž termín, který všem členským zemím Evropské unie nařizuje evropská směrnice.