Vyhošťovat ruského velvyslance není třeba, vztahy jsou beztak na minimu, míní Fiala

Fiala v pondělní debatě se studenty rovněž sdělil, že nesouhlasí s účastí ruských sportovců na olympijských hrách, ale že sportovní organizace se rozhodují autonomně. Řekl, že vláda o tom nejednala. „Já osobně názor ale mám,“ řekl premiér. Domnívá se, že by účast ruských sportovců byla v rozporu s olympijskou myšlenkou.

„Nemohou, ať je to pod jakoukoliv vlajkou, reprezentovat zemi, která rozpoutala válečný konflikt. Jaká by to byla soutěž? Když ukrajinský sportovec bojuje na frontě nebo nemůže trénovat? Jsem rád, že se v tomto posouvá i postoj Českého olympijského výboru,“ dodal.

Fiala: Stát by mohl mít nástroj, kterým by bojoval s dezinformacemi

Premiér se vyjadřoval také k dezinformacím. „Dezinformace jsou dnes citlivé téma. O dezinformacích a boji s dezinformacemi koluje řada dezinformací. Žádný boj s nimi ale nesmí vést k omezení svobody slova. Ani v omezování práva vyjadřovat názory. Třeba i hloupé či založené na lži. Každý občan České republiky musí mít právo říkat, co chce,“ řekl na dotaz jednoho ze studentů předseda vlády.

Problém podle něj ale spočívá v tom, jak má suverénní stát reagovat, když cizí velmoc svými finančními prostředky proti němu vede určitý dezinformační boj. „Pokud pracuje uvnitř naší země. Na to je možné reagovat třeba tím, že se takto vypnou dezinformační weby,“ uvedl.

Dodal ale, že toto by se mělo používat jen v případě ohrožení státu. A navíc by takové rozhodnutí mělo být soudem ve lhůtě sedmi dnů přezkoumatelné. „Pak by se mohlo stát, že by soud státu takové opatření zrušil,“ doplnil.