Soud odmítl další žalobu kvůli blokaci dezinformačních webů

Organizace, které v případu figurují jako žalobci, i tak považují rozhodnutí pražského městského soudu za částečný úspěch. Podle nich lze z usnesení vyvodit, že blokace webů je významný zásah do svobody projevu a práva na informace. „A to jak obecně, tak také přímo do svobody a práva žalobců, kterých se blokace dotkla 'pouze' jako případných příjemců blokovaných informací,“ píší v tiskové zprávě. Úspěchem je podle nich i to, že soud označil dopis NCKO jako nezávazný.

Za problematické ale považují, že z formulace dopisu podle nich nebylo adresátům jasné, že se nejedná o závazný pokyn k blokaci webů. „Nepovažujeme za slučitelné s principem právního státu, že by otázka, zda jde, či nejde o zásah státu, závisela výhradně na rafinovanosti formulace výzvy státu,“ uvedly.

Kvůli blokaci dezinformačních webů se na soudy již dříve obrátil také muž z Prahy. Stejně jako neziskové organizace podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Směřovala proti vládě, ministerstvu obrany, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě. I tu ale pražský městský soud odmítl. Muž následně neuspěl ani u Nejvyššího správního soudu.

Blokace na čtvrt roku

Vláda loni 25. února, den po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, schválila usnesení, které se týkalo hybridního působení proti zájmům Česka.

„Vláda vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině,“ stálo v usnesení.

Sdružení CZ.NIC zablokovalo v ten samý den weby Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. V květnu pak sdružení většinu webů zase odblokovalo.