Další železniční přejezdy dostanou letos závory

I přes blikání červených světel vjel loni v dubnu u Moravského Krumlova na Znojemsku řidič traktoru na železniční přejezd. Projíždějící vlak se střetl s přívěsem traktoru. Incident nakonec skončil jen škodou na majetku.

Vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Jindřich Rybka uvedl, že za poslední tři roky evidují na železničních přejezdech jedenasedmdesát dopravních nehod. „Doufám, že to nezakřiknu, ale za poslední dva roky jsme v jihomoravském kraji neměli na přejezdu smrtelnou nehodu,“ dodal.

Předejít nehodám jako té s traktorem mají také další závory. V současnosti tento typ zabezpečení hlídá na jižní Moravě přes sto třicet křížení silnice a železnice. „Letos počítáme s doplněním závor na šesti přejezdech. Je to spojené s velkými investičními akcemi, to je případ elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Pracuje se už také u Lanžhotu nedaleko hranic se Slovenskem. Přejezd tam sice neleží na příliš vytížené silnici, koleje jsou ale součástí prvního železničního koridoru, kde vlaky jezdí až 160 kilometrů za hodinu.

Historické závory v Sokolnicích

Naopak na přejezdu v Sokolnicích na Brněnsku slouží závory už desítky let. Stále jsou z dřevěné kulatiny a pohání je lidská ruka. Takových přejezdů už je v celém kraji posledních pět. Přesto podle odborníků patří k těm nejspolehlivějším. „Je to určitě fyzicky náročné, ale je to kus historie,“ popsala signalistka Kateřina Pavlíková.

„Co se týče nehodovosti, je to velmi bezpečný typ, protože je to ovládané lidským činitelem, který zkontroluje plochu přejezdu, vyžene vozidla a teprve potom staví návěstidlo,“ poznamenal výzkumný pracovník z Centra dopravního výzkumu Pavel Skládaný. Absolutně nejbezpečnější, ale také nejdražší je nahradit přejezd mimoúrovňovým křížením. Nedávno takto železničáři za čtvrt miliardy korun přemostili trať v Blansku.

Železničních přejezdů je na jižní Moravě celkem 363. Zhruba třetina z nich je zabezpečená výstražnými kříži. Všechny ostatní přejezdy jsou osazené zabezpečovacím zařízením. I se závorami jich je 132.