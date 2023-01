Elektrárny Opatovice během noci obnovily standardní dodávky tepla

V Hradci Králové se soustava do plného výkonu v dodávce tepla a teplé vody vrátila v pátek kolem 05:00, sdělil ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Městská firma v Hradci Králové teplem kupovaným z EOP zásobuje 24 tisíc domácností s asi osmdesáti tisíci lidmi.

Elektrárna zásobuje 63 tisíc domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a přilehlých obcích. Teplo z ní za normálních okolností proudí také do nemocnic, škol a podniků. Podle Počtové mohou ještě v některých lokalitách v Pardubicích být nižší teploty otopné a teplé vody, situace by se ale měla rychle zlepšovat.

Elektrárna loni nedělala celkovou tlakovou zkoušku

Po havárii potrubí vedoucího z EOP do Hradce Králové radiátory postupně vychladly a netekla teplá voda. Díky záložnímu zdroji v areálu hradeckých strojíren ZVU se teplo začalo opět do domácností dostávat po čtvrtečním poledni. Odpoledne podle Seidlera najel i druhý záložní zdroj ve Farářství. „Po 19:00 bylo teplo v nějaké míře již po celém Hradci Králové. Po opravě horkovodu začalo teplo v noci proudit přímo z EOP. Od rána jedeme v obvyklém režimu,“ řekl Seidler.

Technici EOP ve čtvrtek ráno zjistili na horkovodu tři místa, odkud z trubek unikala horká pára. Největší poškození bylo u Hrobic na Pardubicku, další u mimoúrovňové křižovatky u Opatovic a třetí u rozvodného uzlu v Pardubicích. Na rozdíl od jiných let elektrárna vloni nedělala celkovou tlakovou zkoušku rozvodné sítě, jen revize a opravy na většině rozvodů. Podle Počtové by to mělo být dostatečné.

Záložní plynové zdroje v Hradci Králové a v Chrudimi EOP vybudovaly po velké havárii v listopadu 2002. Zřícená střecha kotelny tehdy vyřadila všech šest kotlů naráz. Havárie se téměř na dva týdny dotkla zhruba dvou set tisíc lidí v pardubicko-hradecké aglomeraci.