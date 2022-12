Rychle se šíří chřipka. Za poslední týden vzrostl počet nemocných o polovinu

„Nárůst sleduje zhruba tu křivku jako v předcovidových letech. Během nich jsme zaznamenali výrazný pokles těchto onemocnění a v letošním roce se vracíme k normálu,“ soudí Svrčinová. „Očekáváme, že v lednu dojde opět k vzestupu onemocnění, ale už by neměl být tak razantní,“ dodala.

„Chřipková aktivita je v současnosti vysoká, epidemie je rozběhnutá. Svátky, a tedy fakt, že nejsou děti ve školách a řada lidí čerpá dovolené, jistě povedou k určitému poklesu, rozmělnění epidemie. Na druhé straně se rodiny schází, cestují, a to zase přispívá ke snadnějšímu šíření,“ okomentoval vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Nákaza se nejvíce šíří mezi dětmi

Nákaza se v posledních týdnech šířila nejvíce mezi dětmi. „Bylo hodně dětí, které přišly se stejnými potížemi. Kašlou a mají rýmy,“ sdělil pediatr Miloš Velemínský. U dětí předškolního věku již podle Svrčinové dochází k poklesu výskytu onemocnění.

Dle vedoucí sestry na lékařské pohotovosti v Třeboni Denisy Novákové pacienti přicházejí k lékaři hned poté, co si naměří vysokou teplotu. Doktora by přitom měli vyhledat až tehdy, pokud horečka neklesá ani 24 hodin potom, co si vzali lék na její snížení. Nebo v případě, že mají i další příznaky, například vyrážku či střevní potíže.

S tím souhlasí i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „V prvních hodinách, kdy se onemocnění objeví, by měl zejména dospělý člověk vyčkat a použít osvědčený způsob léčby. Tedy nějaké léky, které snižují teplotu – ať už paralen, acylpyrin – a také dostatek tekutin, vitamínů ze skupiny C nebo D, minerály. Pokud samoléčba po jednom či dvou dnech nezabere a teplota neklesá, (…) teprve poté by měl kontaktovat praktického lékaře,“ objasnila.