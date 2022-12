Zámek Lány se o dvou adventních víkendech otevře veřejnosti, včetně Masarykovy pracovny

Otevírací doba bude v pátky od 12:00 do 16:00, v soboty a neděle od 10:00 do 16:00. Návštěvníci budou do zámeckého areálu vstupovat hlavní branou číslo jedna, vstup je zdarma, uvedl Hrad.

Přístupné budou Masarykova pracovna s vánoční výzdobou, Žlutý salon se štědrovečerní tabulí rodiny prezidenta T. G. Masaryka, Modrá jídelna, Sloupová hala, Hudební salonek se svátečními tóny a další prostory zámku.

Lidé mohou během návštěvy zavítat i do rokokové kaple Nejsvětějšího Jména Ježíš, která od roku 1850 slouží jako lánský farní kostel. Loni byl otevřen po tříleté rekonstrukci. Návštěvníci v něm uvidí dřevěný betlém z doby okolo roku 1900 nebo sošku Lánského Jezulátka ve schránce na hlavním oltáři.

Stánky v lánském parku nabídnou příchozím občerstvení z místních restaurací a cukrárny i výrobky z chráněných dílen.

Raně barokní zámek Lány z roku 1652 vznikl přestavbou původního renesančního zámku z roku 1592. Zámek uprostřed křivoklátských lesů odkoupil československý stát v červenci 1921 od rodiny Fürstenberků. Stal se letní rezidencí československých a později také českých prezidentů. Masaryk s rodinou začal zámek využívat od srpna 1921 a po své abdikaci v roce 1935 se do něj nastěhoval natrvalo. Na místním hřbitově je také pohřbený.