Sametová kavárna i literární čtení. Studenti si na školách připomenou odkaz 17. listopadu

Do projektu se letos poprvé zapojí Hotelová škola v Poděbradech, a to na popud studentů. „Přišlo za námi několik tříd, že by se chtěly akce zúčastnit. S paní učitelkou společenských věd si studenti sami vybrali program a všechno naplánovali,“ říká zástupce ředitele školy Jan Kupr. Vedle připomínky výročí sametové revoluce mají studenti zájem o ekologický workshop a o besedu s běloruskou aktivistkou Marinou Puzdrovou. Program z nabídky neziskových organizací doplní koncertem školní kapely a happeningem u poděbradské lavičky Václava Havla.

Letos narostla ze strany škol poptávka právě po aktuálních tématech. „Ačkoliv je tradičně největší zájem o besedy s disidenty či workshopy s pamětníky, vzrůstá zájem například o lidskoprávní problematiku, klima nebo i roli médií a dezinformace,“ uvádí tisková mluvčí organizace Post Bellum Michaela Szkála. Letošní ročník je tak obohacen o zahraniční hosty se vztahem k východní Evropě. Školy navštíví například běloruská aktivistka Mariana Puzdrová nebo Dmitry Dubrovsky, odborník na lidská práva v Rusku.