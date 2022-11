Odebírání dětí z rodin se nedaří omezit. Problémem je nedostupné bydlení a málo preventivních programů

Dobrou zprávou ale podle organizací je, že v dětských domovech klesá počet dětí do tří let. „Pokud pokles zůstane takový, jaký je v posledních pěti letech, tak bychom na nule, co se týče dětí do tří let, mohli být už v roce 2024,“ očekává Barbora Křižanová, manažerka iniciativy 8 000 důvodů Nadace J&T.

Organizace se shodují, že klíčové je přijetí zákona o sociálním bydlení. Z praxe totiž vyplývá, že by až v sedmdesáti procentech mohl vyřešit situaci bez odebrání dítěte z rodiny.