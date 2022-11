Migréna není jen obyčejná bolest hlavy, ale leckdo si to myslí. Proto se také léčí jen zlomek nemocných

Že je migréna zkrátka bolest hlavy, je velké podcenění této choroby. Je to bolest silná a ochromující, pacienti při atace sotva dokážou něco dělat. „Prostě nechcete nic jiného než zalézt někam do temna, do ticha a přežít to,“ popsala Martina Havlíčková, která trpí záchvaty od útlého dětství a v dospělosti se s migrénou potýkala i dvacetkrát za měsíc. Ovlivňovalo to její práci, koníčky i rodinu.

Nyní je to ale již výrazně lepší. Žena podstoupila biologickou léčbu. Ta od migrény pomáhá, ale podstoupí ji jen zlomek nemocných. Odborníci odhadují, že v Česku trpí migrénou přes 1,5 milionu lidí. „Léčeno je asi pouze dva až tři tisíce pacientů. Do budoucna to bude deseti- i vícenásobek,“ řekl analytik a ředitel Value Outcomes Tomáš Doležal.