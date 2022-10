Soud bude znovu rozhodovat o licenci pro fotovoltaickou elektrárnu Jeníkov

Licenci obdržela společnost na 25 let. Kasační stížnost nyní nejvyšší státní zástupce podal, protože podle něj při posuzování naplnění podmínek licence vycházel krajský soud pouze z dokončení stavebních prací elektrárny, nikoli z bezpečnostních revizních zpráv. „To, že byla elektrárna dokončena, o její bezpečnosti samo o sobě nic nevypovídá,“ potvrdil NSS argument žalobce.

Právě bezpečnostní otázka hraje zásadní roli při rozhodování o případu. Na krajském soudu nyní bude, aby se věnoval možnému datu, kdy měla společnost licenci získat. Pokud by soud určil, že požadavky na zajištění bezpečnosti práce elektrárna splňovala až v lednu 2011, nebylo by možné v souladu se zákonem licenci udělit už v prosinci 2010 za výhodnějších podmínek.

Žadatelé v té době totiž chtěli využít o téměř polovinu výhodnějších cen na výkup energií ze solárních elektráren. Od ledna začala být účinná novela zákona, která snížila částku za megawatthodinu na 5,5 tisíc korun.

„Nesplňovala-li by totiž fotovoltaická elektrárna požadavky k zajištění bezpečnosti práce, nemohl by revizní technik, aniž by se dopustil podvodu, vydat ihned v období od 10. 12. 2010 do 23. 12. 2010 revizní zprávu, kterou by mohla Fine Decorating doložit,“ uvádí NSS v rozsudku.

Kromě toho na konečném verdiktu závisí i to, kdy mohl Energetický regulační úřad vyzvat společnost k doložení revizní zprávy a jak rychle by případně bylo možné sehnat revizního technika. Čas hraje totiž v případu důležitou roli. Na konci roku 2010 zaznamenal úřad mnoho žádostí o licence. „Žalovaný byl ke konci roku 2010 mimořádně zatížen rozhodováním o žádostech o licenci k výrobě elektřiny ze slunečního záření,“ zmiňuje NSS.