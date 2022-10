Zásobníky jsou naplněné téměř z devadesáti procent, řekl ministr Síkela

„Rusko ukončilo dodávky přes plynovod Nord Stream už na začátku září. Dodávky přes Nord Stream určitě nebudou možné z důvodu zásadních technických poškození, která byla podle všeho způsobena úmyslně,“ podotkl Síkela s tím, že se i navzdory tomu daří zásobníky doplňovat.

„Máme 3,52 miliardy kubíků v zásobnících, což je téměř 89 procent naplnění,“ dodal. Zmínil, že se aktuální potřeba plynu bude odvíjet také podle počasí, ale mělo by se podle něj dařit dále vytvářet zásoby. „Proudí k nám plyn z Norska a pak zkapalněný plyn z Belgie a Nizozemska. Výraznou zásluhu má snižování spotřeby plynu u každého z nás. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podílejí,“ dodal.

Spotřeba plynu byla podle něj za letošních osm měsíců dokonce meziročně o 18 procent nižší. Uvedl, že úspor se daří dosahovat, ačkoliv druhá polovina září byla podle něj nejchladnější od roku 2018.

Příprava řešení pro malé a střední firmy

V této souvislosti poděkoval také Pražské energetice, která nabídne klientům slevy za energetické úspory. Speciální prémie se podle prohlášení mluvčího Karla Hanzelky klientovi připíše na jeho zákaznický účet u PRE a následně odečte z platby za elektřinu v rámci nejbližšího vyúčtování.

Výše slevy závisí na distribuční sazbě a také výši dosažené úspory, pohybovat se bude od 750 do 3000 korun. „Chci jim poděkovat, protože si myslím, že to je krok správným směrem. My se budeme snažit podobnou motivaci vytvořit také,“ podotkl Síkela.

Síkela u plynu připravuje také řešení pro malé a střední firmy, představují podle něj ohromnou část české ekonomiky. Pomoci chce zejména firmám, které mají plyn jako základní výrobní prostředek. Plyn může být podle něj více nedostatkové zboží než elektřina.

Podle ministra se uvažuje o zastropování celkové spotřeby plynu u firem, na které se bude vztahovat vládní pomoc. U elektřiny pro ně platí stanovený cenový strop šest tisíc korun včetně DPH za jednu megawatthodinu, u cenového stropu plynu je horní hranice spotřeby 630 megawatthodin ročně. Cenový strop elektřiny zatím není pro firmy ani domácnosti omezený spotřebou.