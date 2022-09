Bývalý manažer Čapího hnízda odmítl u soudu vypovídat kvůli reklamní větvi případu

Rak změnil výpověď

Rak, který výpověď odmítl, podle Deníku N nejprve při výslechu na policii uvedl, že nevěděl, kdo byl vlastníkem Čapího hnízda. Později ale podle serveru vypověděl, že „z mnoha indicií a pracovních úkonů se mohl domnívat, že je to některá ze společností skupiny Agrofert nebo obviněný Ing. Babiš“. Deník Právo však už v minulosti upozornil na to, že Rak po Agrofertu požadoval 350 tisíc korun, které mu firma údajně dlužila, a výpověď změnil poté, co peníze nedostal.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností vytvořil podmínky k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci na stavbu kongresového areálu podala Nagyová.