Dodatečné volby v 11 obcích, kde nebyly minulý týden, se uskuteční v lednu

Komunální volby nebudou spojeny s volbou prezidenta. Její první kolo bude 13. a 14. ledna příštího roku a druhé 27. a 28. ledna.

Dodatečné volby se budou v lednu konat v obcích Brodec na Lounsku, Břežany na Znojemsku, Buková v okrese Plzeň-jih, Cebiv na Tachovsku, Líšná na Přerovsku, Nevězice na Písecku, Ohařice na Jičínsku, Rokytovec na Mladoboleslavsku, Trokavec na Rokycansku, Třebsko v okrese Příbram a Všeradov v okrese Chrudim.

Ve většině těchto obcí žije od osmi desítek do tří stovek obyvatel. Výjimkou jsou Břežany se 767 obyvateli, do letošních voleb do zastupitelstva se tu přihlásil jediný nezávislý kandidát. Podobné to bylo v dalších třech obcích, v sedmi nebyla podána žádná kandidátní listina. Před čtyřmi lety se volby ze stejných důvodů nekonaly v 17 obcích.