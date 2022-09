Startuje kampaň Pěšky do školy. Do letošního ročníku se zapojí třikrát víc dětí než loni

Zástupci organizace Pěšky do školy dlouhodobě poukazují na to, že trend dovážení dětí autem má řadu nevýhod a škodí zdravému vývoji mladých. Již dříve poukázali na to, že narůstající počet aut před školou zvyšuje obavy rodičů pouštět děti samotné, ale tím, že je začnou raději vozit autem, situaci ještě zhoršují.

„Podle našich výzkumů, to, čeho se rodiče bojí nejvíce, je právě ta dopravní nepřehlednost před školami,“ uvedla mediální zástupkyně organizace Michaela Klofcová s tím, že projekt by podle ní mohl pomoci tomu, aby se rodiče nebáli pustit děti samotné. Mohlo by dojít například k částečné uzávěře ulice. „Cílem je změna dopravní situace, aby to bylo bezpečné, aby se děti neproplétaly mezi auty, která couvají, otáčejí se,“ podotýká Klofcová.

Podle ní zaměstnanci škol často poukazují také na to, že někteří řidiči a řidičky jsou bezohlední. Vysazují třeba své děti až u nejzazšího možného místa před školou, kvůli čemuž tam pak vznikají nebezpečné situace.