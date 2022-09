Reportéři ČT získali nález arbitrů v kauze Diag Human. Politici prý zneužívali tajné služby, policii i soudy

Čeští politici zneužívali tajné služby, policii a soudy, aby mohli vyhrát obchodní spor s firmou Diag Human. To je závěr londýnských arbitrů, kteří se kauzou posledních pět let zabývali. Reportéři ČT získali jejich nález, ve kterém podrobně zdůvodňují, proč rozhodli o tom, že má Česko společnosti zaplatit skoro šestnáct miliard korun za zmaření obchodu s krevní plazmou. Kauza, která se táhne už třicet let, tak míří k rozuzlení. Pro Reportéry ČT natáčel Michael Fiala.