Pohonné hmoty zase zdražují. Cena benzinu by mohla stagnovat, u nafty půjde nahoru

„Dochází jak k růstu cen ropy, ale to je trochu sekundární, tak primárně došlo k prudkému nárůstu cen nafty za poslední tři týdny. Ta cena vzrostla skoro o dvacet procent, a to se samozřejmě musí u čerpacích stanic bohužel projevit,“ sdělil analytik Petr Zajíc.

A právě ke 45 korunám už se ceny nafty blíží napříč celou Českou republikou. Za poslední týden litr výrazně podražil, a to hlavně kvůli vysoké poptávce a nedostatku suroviny. To na trhu vyvolává nejistotu.

Stěhovací společnost tankuje ročně do svých třiceti aut a dodávek naftu za zhruba tři až čtyři miliony korun. Obchodní ředitel Tomáš Podrazil už na jaře tušil, že v letošním roce to bude možná až dvojnásobek. „S tím, jak to jde poslední týdny, posledních deset dní, tak to bude pět až šest milionů,“ uvedl už před několika měsíci.

Plánované jednání s ministerstvem potvrdil i předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Podle něj by k němu mělo dojít v průběhu tohoto týdne. „Mně z toho vychází, že by regulace od 1. září být neměla,“ dodal.

Podle opozičního ANO by vláda měla sáhnout po dalších opatřeních ke snížení cen paliv, a to včetně zastropování cen. „Měla by být udělaná plošná opatření a to buď na úrovni zastropování cen, alespoň krátkodobě, a nebo na úrovni snížení daní. Uvědomme si, že v současné době z každého litru pohonné hmoty odvádíme 35 – 50 procent na daních. Je to DPH a spotřební daň,“ řekl místopředseda sněmovny a místopředseda ANO Karel Havlíček.

Spotřební daň je zatím snížená do konce září. Ministerstvo financí zvažuje prodloužení, ale rozhodne se až v průběhu příštího měsíce. Antimonopolní úřad pak prošetřuje i podnět resortu k podezření na kartelovou dohodu některých čerpacích stanic. Šetření je v tomto případě teprve na začátku.

Ceny paliv se v jednotlivých regionech liší

Rozdíly cen v jednotlivých českých krajích jsou stále výrazné. Nejdražší pohonné hmoty jsou už tradičně v hlavním městě Praze, kde litr benzinu stojí v průměru 41,32 koruny. Pod hranicí čtyřiceti korun za litr jsou už jenom čtyři kraje – Karlovarský, Ústecký, Jihočeský a Zlínský.

Nafta je oproti benzinu výrazně dražší ve všech čtrnácti krajích. V Praze tento rozdíl dělá více než čtyři koruny. Vůbec nejlevnější naftu nabízejí čerpací stanice na Královéhradecku, Ústecku a také v jižních Čechách.