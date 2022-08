Na dovolené mohou nastat i nepříjemnosti. Cestovní kanceláře radí vše dokumentovat a řešit na místě

„Nejčastější problémy se týkají vad ubytování, většinou jde o nedostatečné vybavení pokoje. V letošním roce se také objevily novinky, a to je neobdržení ubytování v hotelu, který byl objednán,“ uvedla vedoucí právní poradny dTest Jana Marková.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jsou však stížnosti velmi ojedinělé. „Cestovky mají během normálního roku, a letošní rok už se normálním rokům blíží, zhruba dva a půl milionu klientů. Stížnosti netvoří ani jedno procento, jsou to promile,“ podotýká.

Nejčastěji jde o tři oblasti: ubytování, dopravu a také neoprávněné reklamace. „Jsou mezi námi lidé, kteří si reklamaci připravují dopředu, aby si zlevnili dovolenou,“ podotkl Papež s tím, že letos se však nejčastěji projednává doprava. „Je spousta letů, které jsou zrušené a zpožděné.“

Zdůraznil, že pokud lidé narazí během zájezdu na problém, neměli by čekat, ale řešit situaci hned na místě. Pokud je klientovi cestovní kanceláře například zrušen let a ocitne se v zahraničí, pomůže mu CK. „Mám mnoho zkušeností z letošního roku, že jsme například klienty museli na vlastní náklady převézt do Berlína, protože let z Prahy byl zrušen, nebo obráceně jsme museli některé klienty ubytovávat v zahraničí,“ dodal.