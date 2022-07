Roste počet stížností na cestovní kanceláře i na zpožděné lety. Lidé se mohou domoci odškodného

Podle Asociace cestovních kanceláří organizovaně odletí do zahraničí přes léto na dva a půl milionu Čechů. Zhruba jedno promile z nich se domáhá oprávněné reklamace. Lidé se nejčastěji ohrazují proti dopravě nebo ubytování, či jiným okolnostem pobytu, který podle nich nesplňuje to, co si zaplatili.

To se týkalo také české turistky Jany, která dovolenou v egyptské zátoce Sahl Hasheesh pro sebe a desetiletého syna koupila u cestovní kanceláře na konci června. Čtrnáct dní před jejich odletem tam ale žralok napadl turistku, proto se uzavřely pláže a přístup do moře.