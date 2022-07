Egyptské úřady uzavřely část pobřeží u Hurghady, útok žraloka má dvě oběti

Podle úřadu guvernéra provincie Rudé moře byla oblast uzavřena v sobotu, tedy den po útoku. Guvernér zakázal všechny aktivity u moře, včetně potápění, šnorchlování, windsurfingu a kitesurfingu. Do vod u Hurghady nesmějí vplouvat ani rybářské lodě.

Žralok měl podle místních médií zhruba dva metry, ženě ukousl ruku a nohu v zátoce jižně od Hurghady. Podle rakouského bulvárního listu Kronen Zeitung žena plavala v době napadení v oblasti vyhrazené pro plavce a ohraničené bójemi, na nohou měla plavecké ploutve. Zemřela krátce po převozu do nemocnice.

Další oběť

Egyptské ministerstvo životního prostředí oznámilo, že při útoku žraloka v Hurghadě zemřela ještě jedna žena. Tuto informaci potvrdilo rakouské ministerstvo zahraničí, podle kterého ale nejde o Rakušanku. Národnost druhé oběti zatím není známa.

Podrobnosti o druhém smrtelném útoku egyptské úřady nezveřejnily. Není ani jasné, zda šlo o stejného žraloka. Obě ženy ale predátor napadl v pátek, přibližně pět set metrů od sebe, uvedl rakouský zpravodajský portál Oe24.

Hurghada patří mezi nejpopulárnější letoviska, kam Češi v Egyptě míří. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež uvedl, že uzavření pláží v okolí Hurghady se dotkne několika set Čechů. „Doufám, že se to nebude týkat celého egyptského pobřeží, to by zasáhlo několik tisíc lidí. V této chvíli může být v Egyptě až deset tisíc Čechů,“ řekl.

Útoky běžné nejsou

V Egyptě jsou případy napadení žralokem spíše výjimečné. V Rudém moři, u kterého leží i letovisko Hurghada, žije více než čtyřicet druhů žraloků. Někteří z nich mohou způsobit i smrtelná zranění. Například v říjnu 2020 připravil žralok u egyptského letoviska Šarm aš-Šajch o ruku dvanáctiletého ukrajinského turistu, egyptského průvodce pak o nohu. V roce 2018 zemřel v egyptském letovisku Marsá Alam po napadení žralokem český turista.

Panika na místě dle Papeže určitě nepanuje, tamní plavčíci jsou ale ve stavu zvýšené ostražitosti. „Ti jsou nyní určitě tvrdší k turistům, kteří by chtěli plavat mimo bójky. Útok žraloků je výjimečná záležitost. Žraloci v Rudém moři určitě jsou, ale útok na lidi není četný,“ dodal.

Egyptská letoviska u Rudého moře, včetně Hurghady a Šarm aš-Šajchu, patří k hlavním plážovým destinacím v zemi. Oblíbili si je především evropští turisté. Potápěče lákají strmé srázy korálových útesů přímo u pobřeží, které ukazují bohatý a pestrý podmořský život.