Kolovratník a Kupka se převážně shodují na silniční novele. Třecí plochou je odstup od cyklistů

Nesouhlas ale vyjádřil s návrhem úprav v otázce bočního odstupu od cyklistů. Dodal, že je případně připraven předložit pozměňovací návrh. Kupka reagoval, že se snaží nalézt řešení, které by bylo co nejvymahatelnější. „V okamžiku, kdy některý zákon nebo jeho ustanovení nejde v některých situacích dodržet, tak to ve skutečnosti oslabuje jeho autoritu,“ řekl.

Základní konstrukci zjednodušení, snížení postihů u bagatelních přestupků a „někdy až odstrašující navýšení“ u těch nejzávažnějších vnímá pozitivně. „Tady musím říct za opozici, že jsem rád, že pan Kupka na to navázal a v tomto trendu pokračuje, takže za nás to bude mít určitě podporu,“ slíbil.

Kupka podotkl, že zvyšování pokut se týká sankcí do správního řízení. „Co se týče blokových pokut, tam jsme se rozhodli pro fixní sazby, což zjednoduší práci policistům,“ zdůvodnil. Kolovratník předlohu novely v ohledu pokut vnímá pozitivně. „Ať už z toho důvodu, že návrh, který pan ministr dnes (v pondělí) představil, byl připraven už před dvěma lety,“ podotkl. Tedy za doby vlády ANO a ČSSD.

Cílem úprav bylo podle Kupky to, aby jak finanční, tak bodové sankce, odpovídaly závažnosti přestupků. „Není to náhodné. Studujeme vývoj i v jiných státech světa. Především chceme ukázat, že norma, jak vzniká v té úpravě, postihuje více ty nejzávažnější dopravní přestupky. A naopak tam, kde se jedná o přestupky, které obvykle nepůsobí žádné závažné dopravní nehody nebo úmrtí účastníků, jsme benevolentnější,“ uvedl.

Současný návrh stanoví například přísnější postihy za držení telefonu, než ten původní. Podle Kupky je to kvůli tomu, že se jev v poslední době objevuje častěji jako příčina nejvážnějších dopravních nehod. Se změnou Kolovratník souhlasil.

Podle návrhu by mohlo nově také za odmítnutí dechové zkoušky hrozit až 75 tisíc korun. „To je chování, které, tak jak to statisticky dlouhodobě sledujeme, bývá spojeno s dalšími přestupky a chceme mu zabránit,“ vysvětlil Kupka. Kolovratník k výši pokuty poznamenal, že je drakonická. „Ale pochopil jsem, že by asi měla být výchovná nebo řekněme odstrašující,“ uvedl s tím, že jde o správnou cestu.

Řízení od sedmnácti let pod dohledem mentora, které předloha zavádí, Kupka považuje za příležitost, jak může mladý řidič o rok déle získávat zkušenosti. „V doprovodu někoho, komu zpravidla na tom řidiči záleží vůbec nejvíce, což bývají nejčastěji rodiče,“ vysvětlil. Zopakoval, že systém se už pozitivně projevil v jiných státech. Podle Kolovratníka jsou podmínky pro to, kdo může být mentorem rozumné.

Modernizace mohla přijít dříve, připustil Kolovratník

Bodový systém začal v Česku platit před šestnácti lety. Podle Kolovratníka to na řidiče zabralo. „Sám za sebe mohu na vlastní zkušenosti potvrdit, že to smysl má. Že se člověk pak za tím volantem chová rozumněji,“ řekl s tím, že před zahájením své politické kariéry dosáhl kvůli drobnějším přestupkům dvanácti bodů a musel tak absolvovat příslušný proces pro možnost znovu řídit.

„Když se podíváme do statistik dopravní policie od července 2006, vidíme, že tento systém v České republice měl smysl,“ dodal Kolovratník. Domnívá se také, že po letech skutečně nastal čas na modernizaci systému. „Trochu střelím do vlastních řad, mohlo to být možná o něco dříve,“ poznamenal.

Podle Kolovratníka pokud nebude ve sněmovně zásadní spor, mohla by mít vláda ambici nečekat až na leden 2024, ale připravit zákon už na červenec 2023.

Také podle Kupky je patrné, že bodový systém zafungoval „z toho, jakým způsobem se daří snižovat počty nehod.“ Souhlasí s Kolovratníkem v tom, že řidič by po vybodování měl změnit přístup ke svému chování v silničním provozu. „A je to důležitá odezva z celé řady konkrétních situací a od celé řady řidičů,“ uvedl.