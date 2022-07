Technika selhávala, ale byli jsme u něčeho historického, vzpomíná reportér Kvasnička na povodně z roku 1997

„To ticho se nedá nikdy vytěsnit z paměti, vesnice byla prakticky jeden pobořený dům vedle druhého, každý věděl, že pod těmi domy musí být oběti, ale tehdy ještě nebyla situace na to, aby se tam dostali záchranáři. My jsme tam byli jedni z prvních a byly to mimořádné, emotivní chvíle. Troubky to opravdu schytaly nejvíc,“ popisuje své pocity dlouholetý člen regionálního vysílání ČT.

Kvasnička se tehdy coby nezkušený začínající reportér na tragédii díval podle svých slov optikou opravdu mladého člověka. „Ale samozřejmě jsem vnímal, že v těch vesnicích byla velká část lidí ve věku sedmdesát, osmdesát a víc. Nikdo z nás si nedovede představit v takovém věku začínat znovu,“ řekl Kvasnička a dodal, že Troubky už byly prakticky vylidněnou vesnicí, když se do nich s kameramanem dostali.