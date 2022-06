Papež předal Graubnerovi insignii pražského arcibiskupa. V Brně převzal biskupství Konzbul

V České republice mohou z titulu funkce nosit pallium pouze dva představitelé katolické církve. Jsou jimi arcibiskupové-metropolitové Čech a Moravy, a to pouze v době výkonu úřadu pražského či olomouckého arcibiskupa. Vzhledem k uvolněnému arcibiskupskému stolci v Olomouci, ze kterého Jan Graubner do Prahy přichází, je tak v současnosti jediným představitelem české katolické církve oprávněným tuto insignii nosit. Naopak o výsadu nosit pallium přišel po odvolání z funkce pražského arcibiskupa kardinál Dominik Duka.

Pruh z bílé ovčí vlny s pěti hedvábnými kříži. Vlna pochází ze dvou beránků, kterým papež požehná. Symbolizují ztracenou ovečku, kterou se vydává hledat a kterou zachraňuje Dobrý Pastýř. Kříže jsou pak symbolem utrpení Ježíše Krista. Pallium vyjadřuje také jednotu s římskou církví. Může ho nosit pouze papež a arcibiskupové metropolité – tedy hlavy jednotlivých církevních území. Vlna, z níž se pallium vyrábí, pochází od beránků, které chovají trapističtí mniši v opatství v italském Tre Fontane. Od svátku sv. Anežky Římské do Velikonoc pak o ně pečují benediktinské mnišky, které zvířata ostříhají, ručně upředou vlnu a zhotoví z ní pallia. Na svátek sv. Jana Křtitele, 24. června, přinesou řeholnice už hotová pallia do Vatikánu. Tam jsou uložena ve schránce na hrobě apoštola Petra. Večer 28. června se pallia požehnají v rámci tzv. vigilie, a druhý den o slavnosti svatých Petra a Pavla je papež předá novým arcibiskupům metropolitům.

Z elektrotechnika katolickým biskupem

Samotná intronizace, tedy uvedení Jana Graubnera na pražský arcibiskupský stolec, při kterém si převezme správu pražské místní církve od kardinála Dominika Duky, je plánována na tuto sobotu od 10 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Při odpolední bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se biskupského úřadu ujal Pavel Konzbul, který dosud působil jako místní generální vikář a pomocný biskup. Papež František se šestapadesátiletého Pavla Konzbula rozhodl jmenovat do čela diecéze 26. května tohoto roku.

Nově jmenovaný 14. diecézní biskup Pavel Konzbul dnes kanonicky převzal vedení brněnské diecéze. Ve funkci vystřídal Vojtěcha Cikrleho, který diecézi vedl od roku 1990 a byl tak dosud nejdéle sloužícím brněnským biskupem. pic.twitter.com/ou8ug6RE3N — Klára Ješinová (@Jesinova_CT) June 29, 2022

„Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně,“ uvedl po jmenování Konzbula jeho předchůdce Vojtěch Cikrle.

Cikrle zastával brněnský biskupský úřad od roku 1990, kdy byl jmenován papežem Janem Pavlem II. Vykonával jej přes 32 let, čímž se stal nejdéle sloužícím biskupem v historii diecéze. Svoji rezignaci poslal do Vatikánu loni v srpnu, kdy dosáhl kanonického věku 75 let. Po jeho dosažení musejí biskupové podle církevního práva nabídnout papeži svou rezignaci.